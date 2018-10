© RTL.lu

E Méindeg hat de Bauer Guy vu Lëtzebuerg an der RTL-Kuppel-Sendung "Bauer sucht Frau" fir Chaos gesuergt, wat vun den däitsche Medien nach virun der Emissioun opgegraff gouf. Knapp e puer Deeg méi spéit, geréit de Lëtzebuerger nees an d'Schlagzeilen.D'Bild-Zeitung war déi Éischt, déi gemellt huet, dass de Lëtzebuerger net nëmme Bauer wier, ma och nach Member an der rietspopulistescher Partei ADR. Fir den Norden stoung de Guy Arend de 14 . Oktober mat op der Lëscht vun de Chamberwalen. Mat 3690 Stëmme gouf hir Lëschten-Drëtten.

De Guy wiert sech géint d'Virwërf

"Bei 'Bauer sucht Frau' geht es allein um die Liebe. Generell können auch politisch aktive Bauern bei der Sendung mitmachen, jedoch wird der politischen Ausrichtung in der Sendung keinerlei Platz geboten. Wir wussten von Guys Mitgliedschaft in der ADR. Da es sich um eine legale Partei in einem demokratischen Land handelt, ist das kein automatischer Hinderungsgrund bei 'Bauer sucht Frau' die Frau fürs Leben zu finden".







An engem Interview mat de Kollege vum däitschen RTL, seet de Bauer Guy, datt hie sech zwar wuel fir d'ADR fir d'Walen opstelle gelooss huet, mat Riets awer näischt wëll ze dinn hunn.Am Gespréich mat der "Bild" huet de ADR-Parteichef Jean Schoos betount, dass ee sech net géif an d'Privatliewe vun engem Member amëschen. De Guy hat virun der Ausstralung vun der éischter Emissioun keng Funktioun bei der ADR gehat. Déi éischt Sendung wier jo och eréischt no de Chamberwalen gewise ginn, do hätte si kee Problem gesinn.RTL stellt zousätzlech nach kloer, dass et bei "Bauer sucht Frau" eleng ëm d'Léift geet. Natierlech kéinte sech och politesch aktiv Bauere bei der Kuppel-Sendung mellen, doriwwer géif awer an enger Emissioun net geschwat ginn.