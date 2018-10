© Sutterstock

An Däitschland kéint et elo sinn, datt op 900.000 Wunnengen op der Schell den Numm verschwënnt. De Verband vun den Hausbesëtzer réit nämlech genau dat hire Memberen, déi hir Wunnengen un aner Leit verlount hunn. Dëst aus dem Grond, datt et theoretesch méiglech wier, datt d'Besëtzer Geldstrofe kréien, wa si d'Privatsphär vun hire Locatairen net respektéieren.Zu Wien ass dëst zum groussen Deel schonn duerchgesat. Nodeem e Locataire sech op Basis vum neien europäeschen Dateschutzgesetz beschwéiert hat, gi bis um Enn vum Joer d'Schëlter mat den Nimm vun den Awunner op ronn 220.000 verlounte Wunnengen erofgeholl. Am Plaz solle just nach Nummere stoe kommen.Deemno wéi den GDPR interpretéiert an ëmgesat gëtt, wäert dëse Fall och nach an anere Länner an der EU optrieden.