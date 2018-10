© AFP

A Kalifornien huet eng Teenagerin Kichelcher gebak an als extra Ingredient d'Äsche vun hirem Bopa mat dra gemëscht. Verdeelt huet si d'Äsche-Kichelcher an der Schoul an op mannst 9 Matschüler hunn dovu giess.Déi meescht hätten net gewosst, wat fir e makaberen Dessert si grad geknabbert hunn, ma e puer vun de Matschüler hätte wuel gewosst wat dra war, heescht et an engem spéidere Police-Bericht.Ee vun hinnen huet an engem Tëleesinterview ausgesot, en hätt gesot kritt, datt eppes Spezielles am Kichelchen dra wier. Hie wier dovun ausgaangen, dass Droge verschafft goufen. Op Nofro, ob et Hasch-Cookies wieren, hätt d'Matschülerin mat Nee geäntwert. D'Äsche vum eegene Bopa wieren dran an d'Meedchen hätt dobäi komesch gegrinst. Do war de Schock grouss.D'Police ermëttelt elo wéinst dem Virfall, deen op de 4. Oktober datéiert. Bis ewell hätt een awer nach näischt géint d'Meedchen ënnerholl, schliisslech hätt keng Gefor fir d'Gesondheet bestan. Wéi d'Direktioun vun der Schoul nach präziséiert, hätt et der Matschülerin och leed gedoen, deemno wier et elo just nach eng perséinlech Familljenugeleeënheet an d'Privatsphär vun der betraffener Famill misst respektéiert ginn.