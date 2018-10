"Wann mer weider zesumme schaffen, kënne mer d'Epidemie kontrolléieren" seet den Direkter vun ONUSIDA Michel Sidibé, deen en Donneschdeg op Visitt zu Lëtzebuerg war, fir ënnert anerem den Abrigado an d'HIV-Berodung ze besichen. D'Claudia Kollwelter huet mam Direkter vum UNO-Programm iwwert d'europäesch Objektiver an d'Situatioun zu Lëtzebuerg geschwat:

ONUSida / Reportage Claudia Kollwelter



Och wann et déi meescht Erkrankungen an Afrika ginn, sinn et virun allem déi fragil Populatiounen, déi de Michel Sidibé e bëssen iwwerall op der Welt begéint, déi ëm Suergen maachen. An dat och zu Lëtzebuerg. Si sinn e bëssen als Geisel geholl, well se kee reelle Statut an och ouni sozial Kapital sinn. Et misst een déi Leit e bësse méi an de Fokus setzen.



D'Zil vun ONUSIDA ass et, Aids als Epidemie bis 2030 gestoppt ze hunn. Dat ënnert anerem mam Projet 90-90-90. Et geet drëm, fir deenen 90 Prozent vun de Leit, déi hire Statut net kennen, dësen opzeweisen an am Fall, wou et muss sinn, si och ze behandelen. Domadder géif een d'Aktivitéit vum Virus erofsetzen an doduerch géif et manner Transmissioune ginn.



Souwuel d'Visitt am Abrigado, wéi déi bei der HIV-Berodung, hunn de Michel Sidibé immens touchéiert. Ze kucken, wéi de Service funktionéiert, ze gesinn, wéi engagéiert d'Personal ass an matzekréien, wéi vill Zäit d'Personal ëmbréngt, fir de Leit ze hëllefen, ass formidabel. "Ech war schockéiert ze gesinn, datt een esouguer an den am meeschten developpéierte Länner vill Misär gesäit. An et muss een hei weider maachen, hinnen ze hëllefen." An dat huet de Michel Sidibé och hei gesinn.



De Kampf géint AIDS an HIV wier an engems och e Kampf vun de Mënscherechter, huet de Michel Sidibé nach betount.



Dans le cadre de la consultation annuelle entre le Luxembourg et ONUSIDA, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a effectué une visite de travail au Luxembourg le 18 octobre 2018.

Lors de cette visite, le Directeur Michel Sidibé a eu une entrevue avec le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Romain Schneider. Les discussions du ministre Schneider avec le Directeur Sidibé ont été l'occasion de passer en revue les liens bilatéraux entre les deux pays, d'explorer de nouvelles possibilités de renforcement de ces liens, et de réaffirmer le soutien du Luxembourg aux objectifs de l'ONUSIDA, tout en mettant un accent particulier sur les régions prioritaires de la politique étrangère luxembourgeoise, dont notamment le Sahel.

A noter que l'ONUSIDA est un partenaire privilégié et stratégique dans la lutte contre le VIH/sida, soutenu par le Luxembourg par des contributions volontaires et thématiques.

Le ministre Schneider a réitéré l'engagement prononcé du Luxembourg pour le domaine de la santé, priorité qui représente environ 15% de l'aide au développement luxembourgeoise. Les échanges ont essentiellement porté sur la cible de traitement 90-90-90, campagne de ONUSIDA pour laquelle s'engage le député Marc Angel en tant qu'Ambassadeur spécial de ONUSIDA pour les objectifs 90-90-90 en 2016.

Le Directeur Michel Sidibé a tenu à remercier le Luxembourg pour ses généreuses contributions au Plan de rattrapage en Afrique de l'Ouest et du centre, région qui accuse des énormes retards en matière de prévention et de traitement du VIH/sida. Michel Sidibé a souligné que le « le sida est un point d'entrée pour sensibiliser aux maladies transmissibles, mais il s'agit de toucher quelque chose de plus large, d'atteindre les laissés pour compte ».

Lors de la visite, la délégation de ONUSIDA et Michel Sidibé ont effectué des visites au centre Abrigado et aux foyers de la HIV Berodung de la Croix-Rouge. Par la suite, un déjeuner a été donné en honneur à Michel Sidibé, en présence du ministre Schneider et de la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, regroupant certains acteurs luxembourgeois impliqués dans la lutte contre le VIH/sida.