© Ketty a Rom Hankes

Wärend enger 1 Woch um Mëttelmier hunn d'Ketty an de Rom Hankes hir Spure fir Päischtcroisière 2019 schonn emol geluecht.

Freides an der Mëttegstonn goung et lass vu Lëtzebuerg a Richtung Venedeg. Bei sonnegem Wieder huet et Taxi siche geheescht. Mat villem gerechent awer net domat, dass mir e Waassertaxi hätten, dat war super an de gudde Mann huet et richteg iwwer d'Waasser fléie gelooss, dat huet Spaass gemaach. Beim Hotel sengem Quai hu mir ugeluecht a 5 Meter méi weit stounge mir an der Receptioun vum Hotel. Venedeg ass absolut eng Rees wäert. Owes hu mer nach e puer Tier duerch d'Gaasse gedréint, eng Visitt am Hard Rock Café war dobäi an dunn ass et iwwer d'Rialto Bréck bis bei de Markusplatz gaangen, mee domat net genuch, eng Sortie mat der Gondel ass e MUST an ass seng Sue wäert.



© Ketty a Rom Hankes

Samschdegmoies nom Kaffi um selwechte Quai huet den Taxi eis ofgeholl, fir eis op d'MSC Poesia ze féieren. Scho gigantesch dat risegt Boot a mir mat eisem klenge Waassertaxi virdrun. 2 Stonne méi spéit eng super Vue vum Balcon aus eiser Kabinn op Venedeg, wéi am Billerbuch. Am spéide Mëtteg hu mir den Depart geholl fir eis éischt Destinatioun Bari.

Sonndegmoies zäiteg war eisen Ausfluch gebucht, fir op Alberobello, dat war en Tipp vun eisen italienesche Frënn zu Lëtzebuerg. Dat war et wäert. Eise Guide d'Angela huet eis mat "Moien" begréisst, hatt ass viru knapp 20 Joer vu Lëtzebuerg zeréck a seng Heemecht Italien gaangen an üübt haut de Beruff als Guide mat senge verschiddene Sproochen aus. No e puer Kilometer hunn och schonn déi éischt Trullie sech blécke gelooss. E schéint Duerf mat engem gewësse Charme, deen ee sech net soll entgoe loossen. Nodeems mer ageschëfft haten, hu mer eis mat vill Halli Galli bei de Pool geluecht an eis e Cocktail an eng Glace gegonnt.

Méindegmoies hu mer zu Katakolon ugeluecht. Do hate mir eis een Tour an eng Wäikellerei gebucht, wou mir mat engem kleng Zuch dohi gefouert goufen an dono huet den Zuch eis op eng super propper Plage gefouert. D'Waasser himmelblo a glaskloer. Nom aschëffe stoung erëm dat selwecht um Programm Halli Galli bei der Bar an e gudde Cocktail.

Een Dag méi spéit ware mir zu Mykonos. 5 vun 10 Wandmille sinn nach ze gesinn, déi eenegermoossen intakt sinn, bei där anerer steet just nach de gebaute Kierper do, awer den Daach oder aner Stecker feele leider schonn. Alles ass esou wäit wäiss ugestrach an et ass super propper, well esou guer d'Gaass gëtt mat Eau de Javel gebotzt. Kleng léif Butteker a frëndlech Leit sinn eis eng flott Erënnerung.



© Ketty a Rom Hankes

Drëtt a lescht Statioun a Griicheland war Piräus. Als éischt si mir mam Schëff een Tour duerch de Kanal vu Korinth gefuer, mir ware faszinéiert. Viru Jore stounge mir uewen op der Bréck a soten, wa mir emol heihin zeréckkommen, da fuere mir derduerch. Dat hu mir gemaach an et war „wow“, wat déi deemools eng Leeschtung bruecht hunn, fir de Kanal ze bauen ass einfach nëmmen enorm. Hei e puer Daten, 6.346m laang, 84m déif a 24,6m breet, déi Schëffer, wou kënnen derduerch fueren, hu ronn 400km gespuert. Mee dat ass net genuch vun de Steng, wann ee schonn Mol esou no bei Athen ass, dann duerf d'Acropolis natierlech net feelen. Dat stoung deemno als zweet um Programm. Monstréis, gigantesch an eng Vue onbeschreiflech schéin an enorm. Do ass all Trap an all Meter seng Méi wäert. Een deen net op der Acropolis war, dee war net zu Athen.

Um 6. Dag stoung Sarande an Albanien um Plang. Leider konnte mir eis do net wierklech eppes virstellen an hunn eis ganz einfach iwwerrasche gelooss. Mee déi Landschaften an dat Hannerland iwwertreffen alles. Eng Landschaft wéi gemoolt, an d'Leit frou mat deem wat se hunn, dankbar an hëllefsbereet, an dat ouni 1€ méi ze froen. Villes kann een do kucke goen, mir hunn eis op e puer Saache beschränkt a maachen de Rescht, wa mir 2019 op der Päischtcroisière do uleeën.

De 7. a leschten Dag ware mir zu Dubrovnik. Dubrovnik ass wéi Venedeg awer ouni Waassergaassen. Déi ganz Foussgängerzon gesäit aus wéi poléiert. Kee Knätsch, keng Fatz Pabeier an de Buedem blénkt. Och hei hu mir dann een Tour mam Boot gemaach an hunn eis d'Festungsmauer vum Mier aus ugekuckt. Mee do war eisen Challenge, fir vun all Destinatioun eng Postkaart ze schécken, bal gescheitert. A Griicheland si mir den Timberen nogelaf oder de Bréifboîtten an hei wollte si eis Euroen net hunn an der Post. Also zeréck bei d'Wiesselbüroen a séier e puer Euroen a Kunae gewandelt. 5€ si 36 an eppes Kuna. Scho komesch, wann een erëm muss ëmrechnen, dat ware mir awer glat net méi gewinnt.



© Ketty a Rom Hankes

Am Nomëtteg zeréck um Schëff si mir dem eenzege Lëtzebuerger ausser eis, dem Paulo, Äddi soe gaangen. Hie schafft do an der Gastronomie an him gefält et gutt, hie kenne se um Schëff all, well hien ass dee mat deene ville Sproochen. Mir hunn ofgemaach, wann hien 2019 erof op Lëtzebuerg kënnt, da wäerte mir eis treffen, well hie lieft a Brasilien.

Owes nom Iessen an nach engem klenge Cocktail an enger vun deene villen Bare si mir gutt midd an eiser Kabinn an d'Bett gefall.

Hei nach e puer Date vum Schëff, da kann ee sech e klengt Bild dovunner maachen:

D'MSC Poesia huet eng maximal Passagéierzuel vun 3.013 Gäscht an 987 Leit Personal. D'Schëff ass 32,20m breet an 293,80m laang. De 5. Abrëll 2008 gouf et vum Sophia Loren gedeeft a goung de 6. Abrëll op eng 2 Woche laang Erëffnungsfaart am Mëttelmier. 18 Suitten, 809 Kabinne mat Balcon, 173 Baussekabinnen an 275 Bannekabinne kann een zielen, wann ee wëll. Dat ganzt Schëff huet ca. 360 Milliounen Euro kascht.



© Ketty a Rom Hankes

D'Päischtcroisière 2019 ass vum 25. Mee bis den 1. Juni mat der MSC Musica een zimlecht identescht Schëff, mat deem si mir 2016 duerch d'Ostsee gefuer, a mir freeën eis well op 2019.