Den Auteur Lucien Czuga, deen de Superjhemp virun 30 Joer zesumme mam Roger Leiner erfonnt huet, hat scho méi dacks d’Iddi, dass een de Superjhemp verfilme misst.



Kee Wonner, dass d’Filmproduzente bei him oppen Dieren agerannt hunn, wou si wéinst hirem Filmprojet bei him ugeklappt hunn. Elo flitt de Superjhemp also endlech iwwert de groussen Ecran.An dobäi vun engem Acteur verkierpert, dee sech schonn an där Roll gesinn huet, wou hien an den 80er Joren déi éischte Superjhemp-BD an de Grapp krut: denAn Zeen gesat gouf “Superjhemp Retörns” vum Realisateur, deen zu de grousse Spezialisten am Beräich “Visual Effects” zielt an deemno säi Film och mat ville Spezialeffekter opgepeppt huet.