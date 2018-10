X

Op de Brick Days kann een eng Hällewull kleng a grouss Maquetten entdecken, grad ewéi Lego kafen. Organiséiert gëtt dat Ganzt vun der Associatioun Luxembourg Lego User Group.

Déi meeschte Leit kennen déi kleng Stecker aus hirer Kandheet. Lego huet sech iwwer d’Jorzéngt vill entwéckelt. Ufanks gouf et Stecker a 6 verschiddene Faarwen, aktuell ginn et der iwwer 50. An och déi kleng Männercher, esou ewéi d’Themeberäicher vum dänesche Spillsaacheproduzent hunn an de leschte Jore staark evoluéiert. Zum Beispill gëtt et haut Lego Kollektiounen vun Stars Wars an den Turtles.





Op den Brick Days konnten d’Visiteuren och Lego-Konstruktioune vu lokalen an internationale Clibb bewonneren. Een Highlight dëst Joer ass d’Präsenz vun engem belschen Legoklub, deen imposant Maquetten ausstellt. Aner Exposante weisen zum Beispill Autoen, Zich, Fligeren, Schëffer, Buergen, an dat mat ganz ville vun deene klenge Männercher.

Ënnert anerem d’Kanner sollen op de Goût vum Lego kommen, heescht et vun der zoustänneger Associatioun. Nieft de Jonke solle sech awer och Erwuessener fir dat kreatiivt Spill intresséieren an hire Fantasie fräie Laf loossen. Déi meeschte Kanner appreciéiere nämlech de Lego, well et onbegrenzte Méiglechkeeten gëtt, esou d’Associatioun Luxembourg Lego User Group.

Op den Brick Days sinn eng 12 lokal an auslännesch Exposanten präsent. Organiséiert gëtt dat Ganzt fir déi 8. Kéier. D’Associatioun Luxembourg Lego User Group huet iwwregens eng 30 Memberen. Zënter kuerzem bidde si awer keng Kanner-Workshopen méi un.



Lego ass iwwregens de gréissten Spillsaachefabrikant op der Welt.