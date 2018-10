De Patron vum Restaurant an der Gäichel huet de Michelin-Stär fräiwëlleg ofginn. Eppes, wat een och net all Dag héiert.

Michelin Stär zeréckginn: Wei geet et virun an der Gäichel? (22.10.2018) De Patron vum Restaurant an der Gäichel huet de Michelin-Stär fräiwëlleg ofginn. Eppes, wat een och net all Dag héiert.

Et ass déi wahrscheinlech gréissten Éier, déi een als Kach kréie kann. E Stär am renomméierte Guide Michelin. An dat schlëmmst, wann een dee Stär da erëm muss ofginn. Duerfir huet et eis schonn e bësse gewonnert, wéi mer héieren hunn, datt de Patron vum Restaurant an der Gäichel säi Stär fräiwëlleg wëll zréck ginn.