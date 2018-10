© AFP

An den USA huet e Mann enger Fra am Fliger un d'Broscht gefaasst an huet spéider net agesinn, firwat hie sech dowéinst nach misst bei der Police rechtfäerdegen. Beruff huet hie sech awer op eng sexistesch Ausso vum Donald Trump, dass et ok ass, eng Fra un hiren intime Plazen unzepaken.



A geheimen Tounopnamen aus dem Joer 2016, déi wärend dem US-Walkampf entstane waren, hätt den aktuellen US-President sech domat gebretzt, dass hie sech als Promi bei Fraen alles erlabe kéint, zum Beispill enger Fra och tëscht d'Been ze gräifen.



Den Trump hat sech no der Verëffentlechung fir seng Äusserungen entschëllegt, huet déi awer als Bistrosgespréich degradéiert.



De Virfall war e Sonndeg wärend engem Vol vu Houston op Albuquerque geschitt. De Mann hat der Fra, déi virun him souz a geschlof huet, vun hannen un d'Broscht gefaasst. Bei der éischter Kéier ass d'Fra nach dovun ausgaang, dass et ongewollt war, ma wéi de Mann si eng hallef Stonn drop nees ugepak huet, huet si sech vun hirem Sëtz gehuewen an hien opgefuerdert, domat opzehalen.



D'Fra huet duerno dierfen d'Plaz wiesselen an de Mann gouf no der Landung zu Albuquerque festgeholl. Am Verhéier koum du seng Trump-Excuse, dass den US-President selwer vun iwwer enger Dose Fraen beschëllegt gëtt, si sexuell belästegt ze hunn, hat de Mann wuel verdrängt.