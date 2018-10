© afp

Villäicht ass jo deen een oder aner Beruff dobäi, deen och eppes fir Iech wier. Sécherlech sinn der awer och dobäi, déi wuel déi mannst vun eis wéilte maachen.

Plaz 10 - Hai-Tank-Botzmeeschter

© afp

Déi meescht Leit botzen net gären. Fir vill Leit ass et einfach eng langweileg an onnéideg Aufgab. Ma botze kann awer och emol fir esou e richtegen Nervenkitzel suergen, virun allem, wann ee Botzmeeschter an engem Aquarium ass. Well d'Fënstere vum Hai-Tank solle jo ëmmer schéi propper sinn an dat net nëmme vu baussen, mee och vu bannen. Ee komeschen a geféierleche Beruff, ma e suergt fir uerdentlech Adrenalin.

Plaz 9 - Wuerm-Sammler

© afp

Bei wäitem net esou spannend, wéi de Beruff vum Hai-Tank-Botzmeeschter, ma wuel esou komesch ass dee vum Wuerm-Sammler. Vill Leit ginn heiansdo emol gären op de Weier fëschen. A woumat fänkt ee Fësch? Genau, mat Wierm. An dass d'Leit um Weier och hir Wierm kënne kafen, muss och ee se sammelen an dat mécht de Wuerm-Sammler.

Plaz 8 - Golfball-Taucher

Wie schonn emol op engem Golfterrain war, kennt wuel de Misär: et trëfft een de Golfball net richteg an dee flitt an d'Waasser. Deemno wéi déif d'Waasser ass, kann een deen net einfach esou nees erausfëschen. Dofir gëtt et de sougenannte Golfball-Taucher. Well déi Bäll net wierklech geschenkt sinn, gëtt et eng bestëmmte Persoun, déi bestëmmt ass, fir ënnerzetauchen an déi Bäll ze sichen.

Plaz 7 - Gléckskichelchen-Schreiwer

Op der Plaz 7 hu mir ee Beruff, dee wuel éischter eppes fir kreativ Leit ass. Beim Chines kritt ee gären emol ee Gléckskichelchen, wou méi oder manner hëllefräich a sënnvoll Spréch drastinn. Dës Spréch musse jo och iergendwou hierkommen an dat mécht de Gléckskichelchen-Schreiwer. Entweder muss een hei kreativ sinn a sech ëmmer eppes Neies afale loossen oder et misst een op d'mannst Chinesesch gutt kënnen iwwersetzen.

Plaz 6 - Tatort-Botzmeeschter

Eng Aarbecht, fir Leit mat staarken Nerven. No engem Verbriechen oder no engem Ongléck gëtt et dacks vill ze botzen. Eng Aarbecht, déi wuel bei wäitem net fir jidderee gëeegent dierft sinn.

Plaz 5 - Kokosnoss-Sécherheetsbeamten

© afp

Op der 5. Plaz nees méi eng flott Aarbecht, déi vum Kokosnoss-Sécherheetsbeamten. Am Ritz Carlton Hotel op der Insel St. Thomas gëtt et dee Beruff. Dëse ganz besonnesche Sécherheetsbeamten ass dofir zoustänneg, ze kucken, dass d'Kokosnëss net eroffalen an aus enger Distanz vun 8-10 Meter um Kapp vun engem Tourist landen. Angscht virun Héicht duerf ee sech hei net erlaben, ma de Virdeel un der Aarbecht ass, dass ee vill Zäit um Strand an an der Sonn verbréngt.

Plaz 4 - Sonnecrème-Butler

De Kokosnoss-Sécherheetsbeamten ass awer net deen eenzege deen an der Sonn an um Strand schafft. Dat kann och de Sonnecrème-Butler. Wie keng Angscht viru Kierperkontakt huet, dee kann dësem Beruff nogoen. De Schmier-Spezialist leeft de ganzen Dag iwwer de Strand a sicht Leit, déi sech fir Geld acrème loossen.

Plaz 3 - Schlussmaacher

Dir kennt de Film "Der Schlussmacher" mam Matthias Schweighöfer? De Beruff aus dem Film gëtt et wierklech. Wann een net méi zefridde mat senger Bezéiung ass an een net de Courage huet, fir selwer Schluss ze maachen, da kann ee sech bei enger spezieller Entreprise mellen. Déi schécken dann ee Schlussmaacher bei déi betraffe Persoun, fir dass dësen d'Gespréich mat der Frëndin oder mam Frënd féiert.

Plaz 2 - Bird Controller

Wat ass ee Bird Controller? U sech näischt aneschters, ewéi eng lieweg Vulleschäich. Ee Bird Controller suergt also dofir, dass Vigelcher sech vum Fluchhafe wäit ewechhalen. Definitiv ee komesche Beruff. Op däitsch kléngt de Beruff op alle Fall héich intellektuell: "Fachkraft für biologische Flugsicherheit".

Plaz 1 - Waasserrutschen-Tester

De Beruff vum Waasserrutschen-Tester kléngt wéi een Dramberuff a wahrscheinlech ass et och een. 2013 gouf ee Student vun der Rees-Agence "First Choice" als Waasserrutschen-Tester agestallt. Fir de Student huet et geheescht: sechs Méint laang Waasserrutschen testen. Fir säin Engagement ënner dëse bestëmmt ganz haarden Aarbechtskonditioune krut de jonke Mann 34.000 Euro.