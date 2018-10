X

De Café-Restaurant "The Smugglers Inn" verwandelt sech Enn Oktober an een Halloween-Spektakel, wéi een et zu Lëtzebuerg nach net gesinn huet. Banne wéi baussen ass Grujelstëmmung garantéiert.Virun 8 Joer gouf den Halloween-Labyrinth fir d'éischt organiséiert, mat 2 grujelege Poppen, mëttlerweil verstoppe sech schonn iwwer 40 Gestalten am Labyrinth. De Proprietär vum "The Smugglers Inn" präziséiert, dass een 18 Joer muss hunn, mat Recht, wéi och eis Fotografe-Koppel Ketty a Rom Hankes betounen, déi sech de Labyrinth méi genee ukucke waren.All Popp gouf mat vill Fantasie vun e puer Fräiwëllegen entworf an hiergestallt. De Proprietär huet hinnen dobäi fräi Hand gelooss. Am Mee gëtt ugefaange mat plangen a bastelen. Iwwer 600 Stonnen Aarbecht stécht an der Organisatioun vum Grujel-Labyrinth.E groussen Highlight ass déi grouss Halloween-Party den 31. Oktober, wou Hexen, Hexemeeschter, Monsteren a Geeschter häerzlech wëllkomm sinn, fir zesummen een onvergiesslech grujelegen Owend ze feieren. Hongereg an duuschtereg bleift natierlech keen, fir d'Iesse soll ee sech awer am Viraus umellen. Wéi déi Jore virdrun, gëtt et och nees de grujelegste Kostüm gesicht.D'Ketty an de Rom Hankes sinn den 31. Oktober och nees u Dill an halen déi schauereg schéi Momenter mat hirer Kamera fest.