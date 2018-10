Et ass net nei an awer exzeptionell: Zu Sydney hunn 2 männlech Pinguinen - eng Koppel - en Ee ausgebréit an zille dee Klengen zesummen op.

© AFP

De Sphen an de Magic sinn 2 Ieselpinguinen am australesche Sea Life zu Sydney. Zanter dem 19. Oktober sinn déi homosexuell Pinguinen Eltere ginn.Scho méi laang war de Mataarbechter am Aquarium opgefall, dass béid Pinguin-Männer ongewéinlech vill Zäit matenee géinge verbréngen, souguer zesumme schwamme ginn. Zum Schluss hu si zesummen en Nascht gebaut an et war kloer, datt si eng Koppel sinn. Si erfëllen dobäi sämtlech Critère vun enger traditioneller Pinguin-Koppel, dat heescht si erkenne sech un hirem Jäizen.

Bei de Pinguinen ass et üblech, dass sech d'Männercher an d'Weibercher zesummen ëm hiren Nowuess këmmeren. Beim Bréi-Verhalen gëtt et dowéinst och keen Ënnerscheed ob männlech oder weiblech. Dat ass och de Grond, firwat et ganz dacks virkënnt, dass sech e Pinguin e gläichgeschlechtleche Partner sicht.Am Ufank kruten de Sphen an de Magic e falscht Ee, fir ze testen, ob si sech tatsächlech och drëm këmmere géifen. Nodeems si dës Aufgab erfollegräich gemeeschtert haten, gouf am Sea Life decidéiert, der ongewéinlecher Pinguin-Koppel e richtegt Ee ze ginn. D'Ee war vun enger anerer Koppel ofgestouss ginn. De klenge "Sphenic" ass den 19. Oktober geschlüpft.

An der Natur sinn homosexuell Relatiounen ënner Pinguinen net vu laanger Dauer, well si sech net reproduzéiere kënnen. Deementspriechend wenne si sech iergendwann engem neie Partner zou.Am Fall vum Sphen a Magic ass et deemno duerchaus méiglech, dass si d'nächst Joer nees zesummekommen. Dëst wier och schonn an aneren Zooe virkomm. 2009 hat eng aner Männer-Koppel, den Z an de Vielpunkt, déi zesumme am Zoo zu Berlin doheem sinn, e Pinguin-Bëbee adoptéiert, dat vu senge biologeschen Eltere verstouss gi war.Enn 1990 hat sech zu New York eng homosexuell Pinguin-Koppel fonnt. De Roy an de Silo hate do probéiert e Steen auszebréien an och do gouf decidéiert, hinnen e richtegt Ee ze ginn. Och do mat Succès. D'Pinguin-Weibchen Tango, dat aus deem Ee geschlüpft ass, huet sech souguer spéider mat engem anere Weibchen zesummegedoen.