D'Julia Flores Colque ass kärgesond an och geeschteg nach ganz fit. Gebuer gouf d'Mamá Julia, wéi si genannt gëtt, de 26. Oktober 1900 an der Biergbauregioun Potosí am bolivianesche Süden.



Hire Gebuertsdag huet si zesumme mat hirer Famill, den Noperen an eeleren Awunner aus hirem Duerf gefeiert. D'Quechua-Urawunnerin hat op hirem Éierendag dat traditionell indigeent Gezei un aus engem Rack mat villen Ënnerräck, engem Schëllerduch an dem typeschen Bowler-Hutt.



D'Julia wunnt nach ëmmer eleng a hirem klengen Haus mat klengem Gaart, zesumme mat hiren Hënn, Kazen an Hénger. Wéinst enger Krankheet um Fouss ass si awer op de Rollstull ugewisen a gëtt vun hirer 65 Joer aler Niess versuergt.



Am Abrëll dëst Joer war déi bis ewell eelste Fra vun der Welt, d'Japanerin Nabi Tajima, am Alter vun 117 Joer gestuerwen. Si stoung och offiziell am Guinness-Buch vun de Rekorder. D'Julia Flores Colque steet do net dran.