De Claude Alff war am richtege Moment op der richteger Plaz: Hien huet e Video gedréint an deen ass ronderëm d'Welt gaangen.

Video "Rat jot Kaz": Op der ganzer Welt gewisen (27.11.2018) De Claude Alff iwwer de Succès vu sengem Kultvideo.

Nodeems de Claude dee Video op sengem YouTube-Kanal publizéiert huet, goung et lass , no enger Woch war säi Clip schonn iwwer eng Millioune Mol gekuckt ginn. Kuerz drop goung et lass mat Uriff aus der ganzer Welt. all Mënsch wollt d'Geschicht iwwerhuelen.

Räich gëtt een dobäi net, mengt de Claude Alff, ma e klengt Täschegeld war do awer schonn dran. Säi Video gouf am ganzen iwwer 31 Millioune mol online gekuckt an op sämtlechen Tëleesstatioune ronderëm de Globus ausgestraalt, zum Beispill am Guatemala, Costa Rica, Philippinnen, Honduras, Ecuador, Dominikanesch Republik, Peru, Chile an net ze vergiessen a ganz Europa.

Eenzegen negativen Aspekt an där ganzer Geschicht, dat ass d'Rumeur, dass d'Rat soll aus engem Kebab gelaf sinn. Dat war awer net de Fall.