Den Yves Trevalec huet Lëtzebuerger Expats besicht a krut en Abléck an hiren neien Alldag - wäit ewech vun doheem. Hei all d'Portraiten am Replay!

© RTL Télé Lëtzebuerg

Am Luxushotel op Mauritius, am Déngscht vum Vatikan zu Roum oder als Affekot zu Melbourne - e sëlleche Lëtzebuerger hunn hir Heemecht verlooss, fir op enger anerer Plaz op der Welt een neit Liewen unzefänken.



Och wärend dëser Chrëschtsaison weise mir Iech nees nom Journal, um 19.50 Auer, all Dag Reportagen iwwer Lëtzebuerger, déi hir Heemecht wäit ewech vum Grand-Duché fonnt hunn. Op RTL Télé Lëtzebuerg, duerno déi eenzel Portraiten am Replay op RTL.lu.



5. Episod: Beim Christopher Schaub zu Sydney



Zu Sydney lieft a schafft de Christopher Schaub, tëscht impressionnanten Héichhaiser a gréngen Nationalparken. De Lëtzebuerger schafft bei enger internationaler Software-Firma, déi op Banke spezialiséiert ass. Hien huet eis erzielt, wat hie vu Lëtzebuerg vermësst, a wou hien an der australescher Metropol am léifste seng Zäit verbréngt

4. Episod: Beim Fotograf Serge Ries op Bali

Als Fotograf ass een ëmmer op der Sich no neien an aussergewéinleche Motiver. Och de Lëtzebuerger Serge Ries ass ëmmer op der Rull, fir déi perfekte Fotoen ze kréien. Allerdéngs net hei am Land, mee op Bali. Hien ass op dës Insel am indeschen Ozean ausgewandert an all Dag op en Neits begeeschtert. Vun der Natur, der Déierewelt a virun allem vun de Mënschen. Renconteren, déi hie mat sengem Fotosapparat festhält. Den Yves Trevalec huet hien op Bali besicht a krut en Abléck an aussergewéinlech Landschaften a Plazen.

3. Episod: De Jean-Paul Muller am Vatikan



2. Episod: Bei der Tennis-Spillerin Lena Dimmer zu New York



Och am Vatikan schaffe Lëtzebuerger. Een dovunner ass de Jean-Paul Muller. An hei ass hien e geschätzte Mann, deen och gutt mat Geld kann ëmgoen.Dat läit och an der Charge, déi hien am Vatikan huet. De Jean-Paul Muller hëlt ons Kamera mat op Platzen, déi normalerweis net fir de Public zougänglech sinn. An hei trëfft hien och op en aneren, ganz bekannten, Lëtzebuerger. En exklusive Reportage vum Yves Trévalec.An den USA kann ee säi Studium och scho mol mat Leeschtungs-Sport finanzéieren. Fir déi fréier Tennis-Nationalspillerin Lena Dimmer hat dat op jidder Fall geklappt. Lescht Joer ware mer si op hire Campus vum New York Institute of Technology besichen. Deemools war si do am leschte Joer.Elo am September huet d’Raphaëlle Dickes d’Lëtzebuergerin zu Manhattan erëm gesinn. An do huet sech esou Munches gedoen.

1. Episod: Beim Affekot Henri Kauthen zu Melbourne



Den Iwwerbléck vun all den Episoden Enn 2018 - Ufank 2019



An der éischter Episod geet et dofir op Melbourne an Australien. Déi zweet gréisste Stad um Kontinent no Sidney. Hei huet sech virun iwwer 20 Joer de Lëtzebuerger Henri Kauthen installéiert.Eng Metropole mat Charme, déi hie vun der éischter Sekonn u begeeschtert huet. Den Yves Trevalec war hie besichen, a sengem neien Doheem am hippste Quartier vu Melbourne, ma huet him och dohannen bei senger Aarbecht als Affekot iwwert d'Schëller gekuckt a war mat him op déi schéinste Platze vun där Stad ënnerwee.28.12.18: Viviane Schmit – Roma (Italia)

29.12.18: Michel Volk – Four seasons (Mauritius)

01.01.19: Tun Yegles – Melbourne (Australia)

02.01.19: Stefan & Raquel – Las Vegas (USA)

03.01.19: Jos Hames – Moorea (Polynésie)

04.01.19: Alex Steinmetz – New York (USA)

05.01.19: François Kremer & Amanda Kleinbart – Hamburg (Elbphilharmonie)



Kuckt hei nach eng Kéier d'Episoden aus de leschte Joren

Replay vun der Serie: Lëtzebuerger am Ausland