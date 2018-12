© blickpixel via pixabay

Wie kennt se net, déi Chrëschtkaddoen, déi mat ganz vill Léift erausgesicht goufen: Iwwert déi ee sech freet, déi ee sech och wierklech gewënscht huet an déi ee wierklech brauch.Déi interesséieren eis elo guer net. Well et ginn och där Anerer. Där, wou ee sech d'Fro stellt, wat een domadder soll ufänken. Där, wou ee sech d'Fro stellt, ob dofir wierklech eng Persoun Suen ausginn huet. An där, wou ee sech d'Fro stellt, wat een der Persoun, vun deem een dat geschenkt krut, zuleeds gedoen huet...An elo no Chrëschtdag gi vill esou Kaddoe ganz gären ëmgetosch oder, e méi neien Trend,Ma éiert Dir dat elo maacht, wollte mir se nach gesinn. Weist eis an dem ganze Land, wat déi onbrauchbarst, schlëmmsten oder ellenste (Chrëscht-)Kaddoe sinn, déi Dir jee kritt hutt.Fir e méigleche Sträit z'evitéieren, ginn är perséinlech Donnéeë vun eis natierlech net publizéiert ;)