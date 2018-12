Et ass déi éischte Kéier zanter Joren, dass de Béierkonsum an d'Luucht gaangen ass. Den däitsche Brauer-Bond geet vun engem Plus vu ronn 1 Prozent aus. Virun allem de laange Summer dierft do eng Roll gespillt hunn.



Sensationell gutt verkaf huet sech den alkoholfräie Béier. Vu Januar bis September ass d'Vente ëm 11% am Verglach mat 2017 geklommen. Béier-Mix-Gedrénks wéi Radler si souguer ëm 21% geklommen.

Den alkoholfräie Béier mécht aktuell knapp 7% vum Ëmsaz an Däitschland aus. An Zukunft rechent een domat, dass all zéngte Liter Béier alkoholfräi wäert gebraut ginn. Souguer Craft-Béier gëtt et elo schonn alkoholfräi.