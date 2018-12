Mataarbechter vum Chrëschtkëndchen respektiv vum Santa Claus am Chrëschtpostbüro zu Himmelpfort a Brandenburg (Däitschland). © AFP

Am saarlänneschen Duerf Sankt Nikolaus huet de Kleesche Bréiwer beäntwert - dëst Joer esouguer fir d'éischt och a Braille-Schrëft. © AFP

Tsunami, Äerdbiewen, Autosaccidenter - schlecht Noriichte gëtt et jo ëmmer genuch, ma an dësen Zäiten, iwwer d'Feierdeeg oder tëscht de Joren, ginn engem esou Nouvellë jo nach ëmmer méi no wéi soss.Ëm esou besser, datt et och aner Neiegkeete gëtt, därer, iwwer déi ee sech freeë kann, déi een iwwerraschen an esouguer optimistesch stëmmen: Eng esou eng ass, datt Kanner fir Chrëschtdag anscheinend ëmmer méi dacks "immateriell" Wënsch äusseren.Dat kéint een op d'mannst aus Wonschziedelen erausliesen, déi Kanner an Däitschland dem Chrëschtkëndche geschriwwen hunn. Déi Bréiwer ginn nämlech vun der Post gesammelt a vun extrae Büroe mat klenge Geschichte beäntwert – esou Chrëschtpostbüroe gëtt et a Stied mat extra schéinen Nimm: Engelskirchen, Himmelstadt, Himmelpfort oder an Éisträich am Duerf Christkindl ...Eng 10 esou Postbüroe soll et eleng an Däitschland ginn an iwwerall kommen um Enn vum Joer ëmmer Dausend vu Bréiwer un - adresséiert un dat léift Chrëschtkëndchen an dacks schéi bemoolt oder mat Glitzer-Stickeren dekoréiert.D' Süddeutsche Zeitung huet bei eenzele "Preposéen" vun deene Büroen nogefrot an déi hu gesot, et géif zanter enger Rëtsch vu Joren effektiv en Trend zu immaterielle Wënsch ginn, also datt et kee Krich méi soll op der Welt ginn, datt jidderee genuch ze iessen huet, datt engem seng Eltere solle frou sinn.D'SZ krut dat vun de Préposéë vun Himmelstadt, Himmelpfort a Christkindl confirméiert. Et géif also net just Barbie, Playmobil a Lego ginn, och wann d'Leit fir déi extra Post natierlech beschtens am Bild doriwwer sinn, wat grad in ass bei Kanner.Ëmmer nees kréich een ze liesen: Eis geet et gutt, Chrëschtkëndchen, këmmer dech ëm déi aner!Wéi dat elo ze interpretéieren ass, doriwwer ginn d'Meenungen natierlech awer auserneen: Et kéint sinn, datt d'Kanner schonn eppes matkréiche vun den Diskussioune vun deene Groussen, well se net blann duerch d'Welt lafe géifen. Eng Wirtschaftssoziologin vun der Uni Tréier sot der Süddeutschen, datt Kanner d'Debaten iwwer Wäerter aus der Gesellschaft géifen zeréckspigelen. Eng aner Erklärung ass, datt déi meescht wierklech alles hätten, wat si sech u Materiellem gewëscht hunn an dowéinst op ideell Wäerter iwwerginn.Egal wéi schéngen esou Wäerter, op d'mannst an der Diskussioun, a leschter Zäit awer méi wichteg ginn ze sinn ...