Ee vun de wuel gréisste Succèse vun Netflix, nämlech déi nostalgesch Sci-Fi-Serie "Stranger Things", geet definitiv an eng 3. Staffel, den Datum fir d'Fans steet mam neien Teaser och elo fest. De 4. Juli geet et nees lass.

Am Video gesäit een eng Iwwerdroung vu Silvester an den USA, ma kuerz virum Joreswiessel kommen op eemol Stéierung an d'Bild an et erkennt een Zeechen a Coden.



Detailer wéi et eventuell weider kéint goen, ginn et allerdéngs nach net. Spéitstens am Summer gëtt ee méi gewuer.