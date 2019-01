© VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP

D'SNCB wousst näischt dovunner, dass d'Biller vum Zuchaccident an der Serie op Netflix gewise géife ginn a schwätzt vun engem respektlosen Ëmgang.

Am Film gesäit een an enger Zeen, wéi an engem fiktiven News-Flash um Fernseh d'Biller vum Zuchaccident an der Belsch gewise ginn. Als Erënnerung: Hei waren am Februar 2010 19 Mënschen ëm d'Liewe komm, 310 Persoune goufe blesséiert.

Et géif ee bedaueren, dass d'Biller fir esou e Film benotzt goufen, déi en plus komplett aus dem Kontext gerappt wieren. Et géif de Mangel u Respekt géigeniwwer de Verstuerwenen an den Hannerbliwwene weisen.

Wéi den "De Standaard" schreift, kéint et ganz gutt sinn, dass d'Opname vum Accident ouni Autorisatioun kaaft a benotzt goufen.