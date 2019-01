© Cour grand-ducale / Lola Velasco / Tous droits réservés

De Fils vun der Grande-Duchesse Charlotte a vum Prënz Félix de Bourbon de Parme stoung vum 12. November 1964 bis de 7. Oktober 2000 un der Spëtzt vum Land, ier hien zu Gonschte vum Grand-Duc Henri ofgedankt huet. Hie war vun 1953 bis zu hirem Doud 2005 mam Joséphine Charlotte de Belgique bestuet.



No der Invasioun vun den däitschen Truppen den 10. Mee 1940 zu Lëtzebuerg, huet de Grand-Duc Jean zesumme mat senger Famill d'Land verlooss. Zesumme si si a Frankräich, duerno a Portugal, Amerika, Kanada an a Groussbritannien geflücht. Am Québec huet de Grand-Duc Jean d'Uni Laval besicht.



Vun November 1942 u bis Januar 1945 huet de Grand-Duc Jean un der Säit vun den Irish Guards géint d'Nazie gekämpft, fir Lëtzebuerg a ganz Europa ze befreien. Den 10. September 1944 ass de Prënz Jean zesumme mat sengem Papp Prënz Felix an den éischten alliéierten Truppen an d'Land komm, wou si mat vill Begeeschterung empfaange goufen. Eréischt den 14. Abrëll 1945 ass hien zeréck an de Grand-Duché komm.



De Grand-Duc Jean huet haut 5 Kanner, 22 Enkelkanner an 10 Urenkelen.



D'Marie Astrid (1954) ass bestuet mam Archiduc Carl Christian de Habsbourg-Lorraine. Si hu 5 Kanner: Marie Christine (1983), Imre (1985), Christoph (1988), Alexander (1990), Gabriella (1994).

D'Marie Christine ass mam Comte Rodolphe de Limburg-Stirum bestuet. Hir Kanner heeschen: Léopold (2011), Constantin (2013) a Gabriel (2016).

Den Imre a seng Fra Kathleen Walker hunn e Meedchen: Maria Stella (2013) a Magdalena (2016).

De Christoph a seng Fra Adelaïde Drapé-Frisch hunn e klengt Katarina (2014).



Eise Grand-Duc Henri (1955) a seng Fra Maria Teresa Mestre hunn och 5 Kanner: Guillaume (1981), Félix (1984), Louis (1986), Alexandra (1991) a Sébastien (1992).

De Louis ass mam Tessy Anthony bestuet. Si hunn 2 Bouwen: Gabriel (2006) an Noah (2007).

Den Ierfgroussherzog huet d'Comtesse Stéphanie de Lannoy am Oktober 2012 bestuet. De Félix a seng Fra Claire Lademacher hunn zwee Kanner: Amalia (2014) a Liam (2016).



De Jean (1957) a seng éischt Fra Hélène Vestur hu 4 Kanner Marie-Gabrielle (1986), Constantin (1988), Wenceslas (1990) a Carl Johann (1992). De Jean huet sech 2009 mam Diane de Guerre nei bestuet.



Dem Jean seng Zwillingsschwëster Margaretha (1957) huet de Prince Nicolas de Liechtenstein bestuet. Hei koume 4 Kanner op d'Welt: Léopold Emmanuel (1984 +), Marie Annunciata (1985), Marie Astrid (1987) a Josef Emmanuel (1989).



De jéngste Fils vum Grand-Duc Jean, de Guillaume (1963) a seng Fra Sibilla Weiller hunn och 4 Kanner: Paul-Louis (1998), Léopold (2000), Charlotte (2000) a Jean (2004).