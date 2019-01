© Tobias SCHWARZ / AFP

Gutt Virsätz maachen ass jo an sech eppes, fir dat et eigentlech kee bestëmmten Zäitpunkt gëtt, an dach, an do si mer eis eens, mécht een déi am léifste wann dat neit Joer ugeet. Ofhuelen, manner fëmmen oder eventuell méi Zäit mat Frënn a Famill verbréngen…. Bal jiddwereen huet sech schonn emol selwer eng Kéier deen een oder anere Virsaz virgeholl, ma op se dann och agehalen, respektiv ëmgesat ginn, dat ass natierlech eng aner Fro.







Top 11 Virsätz 2019 - David Winter



Wéi gesot huet Forsa dës Etüd wéi all Joers bei eisen Noperen an Däitschland duerchgefouert an hei goufen d’Leit natierlech am Ufank emol gefrot, op se sech iwwerhaapt Virsätz ginn, wann dat neit Joer da virun der Dier steet. An hei gouf et par Rapport zu leschtem Joer e klengen Trend no uewen. 40% vun de Leit hunn sech nämlech virgeholl, am Joer 2019 eppes besser ze maachen. An dat ass souguer nach liicht méi wéi dat Joer virdrun.

Wann een der Ëmfro gleeft, si quasi d’Halschent vun de Leit déi uginn hir Virsätz e puer Méint laang, jo souguer bis haut ze berécksiichtegen.

Eppes dat d’Fëmmerten sech natierlech gäre virhuelen, ass mam Dämpen opzehalen, ronn 11% vun de Leit ginn dat als Virsaz un. Dono kënnt dann de gudden Alkohol dee manner soll konsuméiert ginn an och nach manner Télé kucken, dat ëmmerhin 19% vun de Leit sech virhuelen.

Am Verglach zu 2018, hunn sech der Forsa-Etüd no 2019 vill méi Leit virgeholl, manner Online ze sinn, respektiv manner um Smartphone ze hänken. Hei gouf et e Sprong vu 15 op 25%, also ronn e Véierel vun de Leit fanne vu sech selwer, dass en se sech ze vill mat hirem Hand ophalen. Dono kommen dann nees Klassiker wéi spueren, ofhuelen, sech méi gesond ernären oder méi Zäit fir sech selwer hunn.Op der Plaz 3 hätte mer dann "méi Sport maachen", op der 2. Plaz ass et méi Zäit mat der Famill an/oder de Frënn verbréngen an op der 1 steet de gudden ale Stress z'evitéieren, respektiv Stress ofzebauen.