Mat der onkonventioneller Aktioun wollt de Papp sengem Meedche weisen, wéi gutt hatt et doheem huet. Hien ass mam Kand vu Stralsund op Altefähre gefuer an huet et ënnerwee aus dem Auto klamme gedoen. Hien ass doropshin e Stéck fortgefuer, sou wäit, dass d'Meedchen den Auto net méi gesinn huet. Wéi en duerno nees ëmgedréint ass, war et net méi do. D'Kand hat eng Persoun ëm Hëllef gefrot an déi huet d'Police geruff.De Papp huet sech zesumme mat der Mamm op d'Sich no sengem Meedche gemaach a si wärend hirer Sich der Police begéint. Déi huet d'Geschicht vun der Lektioun net weider interesséiert, géint de Papp gouf eng Plainte gemaach. D'Kand koum op Uerder vum Jugendamt zeréck bei seng Mamm.