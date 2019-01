E Liewen ouni Déiereproduiten: De Selbstversuch! (09.01.2019) All Sekonn gi weltwäit 10.000 Kilo Fleesch consomméiert. Tendenz steigend. Mä kéint Dir Iech e Liewe ganz ouni virstellen?

An och soss op all Déiereprodukter verzichten? Genee dat gehéiert nämlech zur DNA vun engem, dee vegan lieft: kee Fleesch, kee Fësch an och soss keng Produiten, déi vun Déiere komme wéi Hunneg, Mëllechprodukter, Eeër oder och nach Liederwueren.

D’Zuel vun de Leit, déi sech als Vegan bezeechnen, huet sech an de leschte Jore verfënneffacht an dacks stiechen hannert der Motivatioun déi nämmlecht Grënn: Déiere schützen an ekologesch denken. Well d'Consommatioun vum Fleesch och hei am Land hëlt ëmmer méi grouss Ausmoossen. 134 Kilo pro Awunner pro Joer consomméiere mir hei, domat hu mir d’Nues wäit virbäi. Am Verglach: d’Amerikaner leie bei 124 Kilo an eis däitsch Nopere bei 87 Kilo. Dat soen op d’mannst rezent Statistiken.

Mä wéi einfach oder schwiereg ass et eigentlech, komplett op Déiereprodukter ze verzichten? Wat bréngt dat am Alldag mat sech? Dat wollt eis Journalistin Deborah Ceccacci selwer wëssen an huet dofir de Selbstversuch gemaach an eng Woch laang komplett op Déiereprodukter verzicht. Seng Erliefnisser huet et selwer mat der Kamera dokumentéiert. An d'Resultat gesitt dir den Owend um 19 Auer am Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg.