Vill Leit wëllen hiren Elteren, Kanner, Grousselteren, Kollegen, Aarbechtskollegen oder soss enger wichteger Persoun am léifste soe wéi wichteg se hinne sinn. Mä trauregerweis bleift et meeschtens beim Wëllen. An nees vergeet e Joer ouni dat et ausgeschwat gëtt. Den Edouard Paquet vum RTL You huet et anescht gemaach.



Hien huet einfach den Telefon an de Grapp geholl a senge Beschten ugeruff, fir hinne genee dat ze soen, wat him dee Moment um Häerz louch an zwar "Merci"!

