Den George huet an engem Terrarium an engem Laboratoire op Hawaii gelieft. © Hawaii Department of Land and Natural Resources

14 Joer ass de George al ginn, éier hien Ufanks Januar an engem Labo op Hawaii gestuerwen ass. Hie war de leschte hawaiianesche Bamschleek, eng Zort Déier, déi Joerhonnerten en Mass an de Bëscher vun Hawaii virkomm ass.Aktuell ginn et nach 10 Zorte vu Schleeken, déi wuel an den nächste Jore wäerten ausstierwen. E puer honnert Aarte sinn an de leschte Joerzéngte scho verschwonnen, dat eleng op Hawaii. Fir dat ze evitéieren, gouf zanter 1997 all Kéiers e puer Déiere vun all Zort gesammelt, fir datt si sech nees kënne vermeeren. Den George awer hat keng Kanner a war esou de leschten Achatinella apexfulva.Seng Aart, e groussen a schéine Schleek, hat op Hawaii keng natierlech Feinden an huet sech esou och entwéckelt, ouni wierkleche Schutzmechanismus. Wéi dunn awer mat de Schëffer och Raten op Hawaii koumen, huet sech dëst geännert. Donieft gouf an de 50er Joren Euglandina rosea, eng weider Zort Schleek, op d'Insel bruecht. Hir Aufgab, aner net eenheemesch Schleeken ze friessen, wat net wierklech geklappt huet.Vum George konnt een awer DNA sécherstellen, fir eventuell d'Déier eng Kéier an Zukunft ze klonen. Ähnlech war een 2012 beim "Lonesome George" virgaangen, der Rieseschildkröt, déi och déi lescht vun hirer Zort war.Déi grouss Bamschleeken ware fir d'Urawunner vun Hawaii d'"Stëmme vum Bësch". D'Legend seet, dat wann et ganz roueg wier, hätt een den Georg a seng Aartgenosse kéinte sangen héieren...