De Moment ginn Éisträich a Bayern am Schnéi ënner an net nëme de Mënsch huet domat ze kämpfen, och d'Déieren hunn et net einfach.

Et muss ee scho wierklech gutt gekuckt hunn, fir iwwerhaapt z'erkennen, dass do en Déier am Schnéi gefaangen ass. Um Video ass ze gesinn, dass just nach d'Spëtzte vun den Haren aus dem Schnéi geluusst hunn an d'Déier aus eegener Kraaft net méi do erauskomm ass. Dat war awer 2 Bunn-Mataarbechter opgefall, déi mat engem speziellen Zuch de Schnéi vun de Schinne op der gespaarter Streck tëscht Admont an Hiefllau geraumt hunn. Den Zuch gouf extra nach emol zeréckgesat a mat 2 Schëppen si si dem Déier zur Hëllef gaang.Nodeems d'Gems hir lescht Kraaft nach emol mobiliséiere konnt, huet si sech mat wackelege Been dovugemaach. De Video gouf schonn iwwer 6.400 Mol gedeelt a suergt bei ville Leit fir Begeeschterung.