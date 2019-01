Freedefeier ass hautdesdaags e ganz ëmstriddene Sujet. Hei am Land ass et a ville Gemenge effektiv verbueden, déi faarweg Knupperten an d'Luucht ze loossen. All Joer ginn d'Gemengen och net midd, hir Awunner un dat Reglement z'erënneren, sief dat op de sozialen Netzwierker, mat Flyeren an de Bréifkëschten an och d'RTL-Redaktioun kritt all Joer per Email eng Heede Wull Message eran, wou et iwwerall verbueden ass.Dass sech net iwwerall dru gehale gëtt, déi Diskussioune kommen da spéitstens den 1. Januar nees op.Déi alleréischt Freedefeier gouf et a China wärend der Song-Dynastie (960-1270) an hu sech net duerch Liicht- mä duerch Knalleffekter ausgezeechent. Am spéide 14. Joerhonnert gouf an Italien aus dem Gebrauch vum Schwaarzpolver eng eegestänneg Konscht mat Freedefeier entwéckelt, déi sech duerno a ganz Europa verbreet huet.Zu enger richteger Konschtform gouf de Liichterspektakel um Himmel awer a Japan weiderentwéckelt, do gouf d'Freedefeier fir reliéis Zwecker genotzt. Richteg innovativ gouf d'Freedefeier wéi de Pyrotechniker Jinta Hirayama 1877 ganz nei a virun allem faarweg Designe kreéiert huet. Zu där Zäit gouf et just orange Exemplairen, déi den Himmel verschéinert hunn.Dem Japaner seng Freedefeier-Designe waren esou exzeptionell, dass se am fréien 19 Joerhonnert op Kaarten opgezeechent goufen an en Numm kruten. Nimm wéi "vertikal Rieder" a "faarweg Blummebommen" weise wéi kreativ den Hirayama war. Sämtlech Kaarte goufen bilingual, op Japanesch an Amerikanesch, katalogiséiert, fir se besser fir d'Nowelt festzehalen.D'Yokohama Library huet d'Illustratiounen elo digitaliséiert an am Dezember d'lescht Joer online verëffentlecht. Op dës Manéier ginn déi aussergewéinlech Freedefeier-Illustratiounen net verluer a si fir Jidderee fräi verfügbar.

E Rekord am neie Joer

© guinnessworldrecords.com

Dat neit Joer gouf iwwregens mat engem neie Rekord mam längsten Freedefeier weltwäit agelaut an dat an den Vereenegten Arabeschen Emirater. Do gouf den ale Rekord vun 11,83 Kilometer gebrach. Mat enger Längt vun eppes Klenges iwwer 13 Kilometer konnten d'Leit wärend 12 Minutten de Spektakel iwwert dem Mier bewonneren.Schonn d'lescht Joer gouf am nërdlechen Emirat Ras-al-Chaima e Rekord verbucht mat engem Feierwierkskierper vun iwwer enger Tonn, dat heescht deem schwéiersten op der Welt.