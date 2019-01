Den Tony Tintinger ass ee vun de renomméiertste Käch hei am Land an och bekannt, fir all déi Kéieren, wou hien op der Tëlee gekacht huet oder Jurysmember a Kachemissioune war.



1969 huet hie mat engem Bistro zu Esch ugefaangen an duerno de Restaurant Clairefontaine an der Stad opgemaach. En huet fir Perséinlechkeeten aus der ganzer Welt gekacht a gouf 1990 mat engem Stär am Michelin an als éischte Kach mat Lëtzebuerger Nationalitéit mat dem "Clé d’or" vu Gault & Millau ausgezeechent.



2001 schonn huet hie säi Restaurant verkaf an déi leschte Joren als Beroder fir d’Gastronomie geschafft. Eng 15 verschidde Restauranten uechter d’Land huet hie gehollef opmaachen. Enn d’lescht Joer huet den Tony dunn entscheet: "elo ass Schluss". Hie wäert keng Projete méi unhuelen an zitt sech aus der Gastronomie zeréck.



Fir méi Zäit fir seng Fra, d’Reesen a säi groussen Hobby d’Fotografie ze hunn. Ganz ouni d’Liewensmëttel an d’Kache geet et dann awer net, well hie mécht elo a senger Garage doheem Food-Fotoen. Allerdéngs zitt et hien och als eemolege Jeeër dacks an de Bësch, fir Fotoe vun den Déieren ze maachen. Esou geet den Tony Tintinger elo mat 75 Joer zwar an d’Pensioun, ma huet sech en neien Hobby gesicht, deen immens vill Zäit an Detail-Aarbecht vun him fuerdert.