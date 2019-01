Comte de Lannoy (éischt Rei, riets) © monarchie.lu

Hei d'Annonce vum Haff

Wéi den Haff e Freideg matgedeelt huet, ass dem Ierfgroussherzog Guillaume säi Schwéierpapp en Donneschdeg gestuerwen.De Comte Philippe de Lannoy ass de 14. August 1922 an der belscher Provënz Hainaut op d'Welt komm. 1965 hat hie sech mat senger Fra, der Comtesse Alix della Faille de Leverghem bestuet, mat där hien 8 Kanner krut. D'Mamm vun der Ierfgroussherzogin ass am Alter vu 70 Joer den 27. August 2012, knapp 2 Méint virun der Hochzäit vum Ierfgroussherzog Guillaume mat der Comtesse Stéphanie de Lannoy, un de Suitte vun engem Hireschlag verscheet.Annonce du décès du Comte de LannoyC’est avec une grande tristesse que Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse font part du décès du Comte de Lannoy, père de la Grande-Duchesse héritière, survenu le 10 janvier 2019.Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse et toute la famille grand-ducale se joignent à la douleur de la Princesse Stéphanie, du Prince Guillaume et de la famille du Comte de Lannoy.Leurs pensées les plus émues, leurs prières et leur très grande affection les accompagnent.