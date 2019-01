De Livestream vun der Tëlee

kennt ee virun allem als Ekonomistin (ë.a. Finanzwoch op RTL), mä si huet viru kuerzem och e Buch iwwert d’Paleo-Ernärung erausbruecht. Si huet dëse “Steenzäit”-Régime selwer ausprobéiert. De Verzicht op industriell Produiten hätt sech positiv op hir Gesondheet ausgewierkt, an als positiven Nieweneffekt hätt si och nach ofgeholl.Fir dewier Paleo-Ernärung net dat Richtegt. Hien ass Bodybuilder (108kg bei 1,67m) an huet säi ganz speziellen Ernärungsplang. De “Belgian Predator” trainéiert hei zu Lëtzebuerg an huet sech elo fir “Mr Olympia”, de wichtegste Bodybuilding-Concours weltwäit, qualifizéiert.D’Fashion-Bloggerin a Fotografin(ënnert anerem op RTL You ze gesinn) huet elo hiren eegenen Online-Magazin lancéiert. “SNOB – Social Need of Belonging” kléngt op den éischte Bléck no engem iwwerflächlechen Titel. Mä ganz am Géigendeel: si wëllt Leit portraitéieren, déi sech trauen, aneschters ze sinn.