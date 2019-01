U sech ass et en normale Linnefluch vu 14 Stonnen, d'Streck vu Singapur op London. Ma beim Singapore Airlines Fluch vum leschte Méindeg war d'Situatioun e bësse méi speziell. E klenge Villchen hat sech u Bord geschlach an ass matgeflunn.Natierlech ass d'Déier net Economie geflunn, wa ee schonn sech u Bord schmuggelt, mécht een dat an der Business Class. 12 Stonne laang war hien onentdeckt bliwwen, just déi lescht 2 Stonnen huet hie sech gewisen.Zesumme mat der Hëllef vu Passagéier konnt de Villchen agefaange ginn an e koum an d'Déierquarantän um Fluchhafe London Heathrow.Wéi d'Déier u Bord koum a wou et sech 12 Stonne konnt verstoppen, ass nach net gewosst.