D'Begriefnes war zu Anvaing, do wou de Comte Philippe de Lannoy gebuer a bis zu sengem Doud gelieft huet.D'Prinzessin Stéphanie war wärend dësem traurege Rendezvous entouréiert vun hirem Mann, dem Ierfgroussherzog, dem Grand-Duc, der Prinzessin Alexandra an dem Prënz Louis.

Offiziellt Schreiwes

Ce mercredi 16 janvier ont eu lieu à Anvaing, les funérailles du Comte Philippe de Lannoy, père de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse héritière.La princesse Stéphanie était entourée de son époux, le Grand-Duc héritier, ainsi que de Son Altesse Royale le Grand-Duc, accompagné de la Princesse Alexandra et du Prince Louis.Engagée de longue date à un évènement officiel à l'Institut de France, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse a été empêchée de se joindre au Grand-Duc. Très proche de sa belle-fille, elle n'a cessé de l'entourer de ses pensées et de son affection tout au long de cette journée.

Zousätzlech Nott vum Haff

D'Grande-Duchesse war net present. Si war am Kader vun engem laang am Viraus geplangten offiziellen Evenement a Frankräich. Am Institut de France gouf de Stéphane Bern mam Prix Patrimoine a mam Prix Histoire ausgezeechent, déi hie vun der Madame Brigitte Macron an der Grande-Duchesse iwwerreecht krut.

Le Prix Patrimoine a été remis par Madame Brigitte Macron à l’association « Les Chemins du Mont Saint-Michel » et le Prix Histoire a été remis par S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg à Loris Chavanette pour son ouvrage « Quatre-vingt-quinze, La Terreur en procès ».