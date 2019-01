© www.hunde-ohne-lobby.de

Do huet den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker gewisen, dass en e grousst Häerz huet. Fir dee klengen Terrier-Mix z'adoptéieren, ass hien zesumme mat senger Fra 530 Kilometer bis an d'Oberpfalz gefuer.Wie genee d'Mataarbechter vun der "Franz-von-Assisi-Hundenothilfe" zu Vilseck erwaart, wousste si awer eréischt, wéi e virun hinne stoung. De Lëtzebuerger Politiker hat just déi lokal Police iwwer hir kuerz Visitt informéiert, alles anescht ass iwwert den Numm vum Juncker senger Fra Christiane Frising gelaf. Weder de Proprietär vum Hotel Angerer, an deem sech d'Koppel vun e Freidegowend bis e Samschdeg de Moien aquartéiert hat, nach de Buergermeeschter vu Vilseck wousste Bescheed.Déi geheim Visitt war jo och reng aus private Grënn, a Form vun engem struppege schwaarz-wäisse Muppes. De Jean-Claude Juncker a seng Fra hunn dee klenge Baaschtert Peluso gesinn a sech wuel direkt verkuckt, ëmmerhin si 530 Kilometer net grad e "Kazesprong". Nom Doud vun hirem alen Hond, war et virun allem d'Fra vum EU-Kommissiounspresident, déi sech en neie véierbeenege Begleeder gewënscht huet.Den ee Joer ale Peluso hat do awer scho méi eng laang Rees hanneru sech. Hie gouf vun der Hundenothilfe aus engem Asyl an Andalusien gerett, wou d'Déieren euthanaséiert ginn. No engem kuerzen Openthalt an der Opfaangstatioun zu Vilseck goung et fir dee klengen Hond e Samschdeg weider Direktioun Lëtzebuerg a säin neit Doheem.