D'Mënsche missten hire Fleesch- an Zockerkonsum ëm ronn d'Halschent reduzéieren an duebel souvill Uebst, Geméis an Nëss zou sech huelen. Dat sot e Grupp vu 37 Experten aus 16 Länner an enger Etüd, déi en Donneschdeg am "The Lancet" verëffentlecht gouf.Déi aktuell Iessgewunnechten depasséieren d'Kapassitéite vun der Äerd a sinn donieft och nach de Grond fir vill Krankheeten. Souwuel d'Äerd, wéi och d'Mënsche si menacéiert, heescht et an der Etüd. De Co-Auteur Tim Lang vun der Uni London schwätzt vun enger katastrophaler Situatioun. D'Aart a Weis, wéi mir iessen, ass ee vun den Haaptgrënn vum Klimawandel, de Verloscht vun der Biodiversitéit a fir Krankheeten, wéi zum Beispill Obesitéit, Häerz-Kreeslaf-Problemer an Diabetis. Am 21. Joerhonnert misste sech eis Iessgewunnechte radikal änneren.De Johan Rockström, e weidere Co-Auteur a Chef vum Potsdam-Institut fir Klimafuerschung, huet ausgesot, dass, fir am Joer 2050 10 Milliarde Mënschen ernären ze kënnen, eng gesond Ernärung "muss" agefouert ginn, d'Ewechgeheie vu Liewensmëttel reduzéiert ginn a massiv an Technologie fir e Reduzéiere vun den Auswierkungen op d'Ëmwelt investéiert muss ginn.A puncto Fleeschkonsum sollt d'Quantitéit vu 7 bis 14 Gramm rout Fleesch pro Dag net iwwerschratt ginn - als Verglach: en typesche Burger huet tëscht 125 an 150 Gramm. Bei Mëllechproduite sollt den deegleche Konsum net méi héich sinn ewéi 250 Gramm, maximal 2 Eeër pro Woch wieren ideal an de Konsum vun Uebst, Geméis an Nëss sollt zu 100% erhéicht ginn.Déi nei Etüd gouf vun der Liewensmëttelindustrie hefteg kritiséiert. Et géif an eng ze vill extrem Direktioun goen, just fir maximal Opmierksamkeet ze kréien, sou de Generalsekretär vum europäesche Mëllechindustrie-Daachverband EDA. Mat Ernärungsrecommandatioune misst ee méi responsabel ëmgoen. De Christopher Snowdon vum Institute of Economic Affairs zu London huet am Kader vun der Etüd vu "Pläng vun Iwwervirsuerg-Staat-Aktivisten" geschwat.

De Weltwirtschaftsrot fir nohalteg Entwécklung huet dogéint erkläert, dass d'Regierunge missten hëllefen, déi uewe genannte Changementer z'acceleréieren, mat nationalen Ernärungsrichtlinnen an enger Neiausriichtung vun den Agrarsubventiounen.