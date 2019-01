Scho Summerlach bei der "Sun"? D'Boulevard-Zeitung wëll d'Niess vum Meghan Markle op sengem Knéi entdeckt hunn

Et géif ee mengen, a Groussbritannien wier ee genuch mam Sujet "Brexit" beschäftegt, an dach ass en Donneschdeg dem Maghan Markle säi Knéi an der Press.

Vum DW (RTL.lu)