D’lescht Woch huet op RTL TéLé Lëtzebuerg déi nei Saison vun "Anne’s Kitchen" ugefaangen. D’Anne Faber hëlt eis dëst Joer mat an Asien. Bei hiren "Asian Adventures" entdeckt si net nëmme friem Länner, mä och hir Kultur an natierlech hir Iessgewunnechten. Esou huet si beispillsweis a Japan e Metzler fonnt, dee sech op europäesch Zoossisse spezialiséiert huet, an esouguer Lëtzebuerger Grillwurscht verkaaft huet.



LINK: Alleguer d'Episode vun Anne's Kitchen am Replay



De Claude Paulus lieft zënter 11 Joer an Däitschland a schafft ënnert anerem als Fotomodel a Schauspiller. No enge sëlleche méi klenge Rolle gouf hien elo vun RTL2 fir d’Castingsoap "Chartbreaker" engagéiert. Hien spillt do de strenge Jurymember Louis Lambert. Zënter dëser Woch ass deemno reegelméisseg erëm e Lëtzebuerger op der däitscher Tëlee ze gesinn.