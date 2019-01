Jidderee brauch alt mol eng Paus. Heiansdo geet et duer wann ee puer Kilometer Ofstand kritt, ma dacks zitt et ee méi wäit fort.

Nohaltege Reese gëtt ëmmer méi Trend (21.01.2019) De Massentourismus ass awer e grousse Problem fir eis Ëmwelt. Dowéinst kënnt den Trend vun ëmweltfrëndleche Vakanzen ëmmer méi op.

Wien nohaltege reese wëll, sollt sech un dräi wichteg Punkten halen:

Esou sollt ee sou mann wéi méiglech op d’Natur awierken, dat heescht d’Natur no, intensiv an onberéiert erliewen. An et sollt ee sech de Kulture vun deem Land upassen, an deem ee sech befënnt. Esou verhënnert een, de Massentourismus z'ënnerstëtzen.



Et sollt een also déi natierlech Konditioune vun der Destinatioun net veränneren. Amplaz en Auto, kéint een e Vëlo lounen oder einfach ze Fouss goen.



Mam Zuch reesen ass déi ekologeschst Aart a Weis, fir un en Zil ze kommen, dat bësse méi wäit fort läit. Ma et kann een och mam Bus fueren, wat méi nohalteg ass, well een zu méi an engem Gefier reest.

De Fliger an d’Schëff zielen dogéint net als nohalteg, déi produzéieren einfach ze vill Dreck.



Beim nohaltege Reesen sollt een d’Totalitéit kucken. Wéi Nohalteg ass d’Reesgesellschaft, mat där ee vläicht reest, wéi nohalteg den Transport, fir un d’Zil ze kommen an d’Plaz op där een iwwernuecht, zum Beispill den Hotel.





Leider léisst sech allgemeng nëmme schwéier erkennen, wéi eng Hoteller wierklech nohalteg sinn. Um Internet fënnt een zwar vill zu deem Thema, mä an der Tourismus-Branche ginn et mëttlerweil iwwer 150 Öko-Labels. E ganze Koup dovun konzentréiere sech awer just op eenzel Aspekter, zum Beispill ob d’Iessen Bio ass. Wie sécher goe wëll, dass de Label all Punkte berécksiichtegt, sollt ee sech am Viraus informéieren, wat déi eenzel Zertifikater bedeiten.