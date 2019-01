Well d'Baufirma, bei deem den Aarbechter geschafft huet, him anscheinend nach bal 700€ schëlleg war, huet de Mann selwer d'Initiative ergraff an ass mat engem Bagger duerch d'Lobby vun engem fonkelneien "Travelodge"-Hotel gefuer.



De Baggerfuerer ass fir d'éischt e puer Trapen erop gefuer, ass duerch d'Dier gebrach an huet dunn d'Lobby kuerz a kleng gefuer.



D'Police sicht den Ament nach nom Fuerer, deen no der Dot d'Flucht ergraff huet.

De Samuel White, en Aarbechter um Site, huet beschriwwen, wéi "iergendeen Idiot an engem Mini-Bagger" sech entscheet huet "duerch d'Mëtt vum Gebai ze fueren."

Hie sot, datt d'Destruktioun ronn 20 bis 30 Minutte gedauert huet, an datt de Coordinateur vum Chantier déi ganzen Zäit "wéi en Hong ouni Kapp" duerch d'Géigend gelaf ass.

Éischten Informatiounen no ass den Aarbechter net un d'Firma komm, déi him säin Opdrag ginn huet an him nach Sue schëlleg war. Wou dem Mann säi Frust grouss genuch war, ass hien du mam Bagger duerch d'Lobby gefuer.Obwuel de Mann vun der Police gesicht gëtt, ginn et och vill Leit déi op der Säit vum Aarbechter stinn. Eng Gofundme-Säit, déi Spende fir "onbezuelte Gehälter" sammelt, huet bis elo schonns 3.000€ zesummegeraf.Den Jack Wellon, deen d'Spendecampagne organiséiert huet, sot, et wier "eng Baufirma vs. Aarbechter Situatioun, a rot emol wie meeschtens gewënnt an d'Aarbechter eidel ausgoen léisst? Net des Kéier."