E Mann aus Irland hat gemengt déi ultimativ Method géint seng Péng am Réck fonnt ze hunn. Hien huet sech säin eegene Sperma an den Aarm gesprëtzt.

De 33 Joer alen Ir war, wéi ganz vill Mënsche weltwäit, mat Réckwéi geplot. U sech näischt Aussergewéinleches. Normalerweis hëlleft do eng Mëschung aus Beweegung, Entspanung a Massagen, a wa wierklech näischt anescht méi hëlleft - Medikamenter oder Piqûren.Déi Iddi hat de Mann wuel och, en huet awer säi ganz perséinlecht Traitement entwéckelt, mat Sperma-Piqûren eemol de Mount. Hien huet dobäi säin Ejakulat an engem Becher opgefaang, opgezunn a sech duerno selwer an den Ënneraarm gesprëtzt. Hie war dobäi och fest iwwerzeegt, dass dat géint d'Péng am Réck hëlleft.Ma och annerhalleft Joer duerno war de Wéi net fort, dowéinst ass hien dunn awer mol an d'Spidol gaang. D'Dokteren aus der Klinik zu Dublin hunn net schlecht gestaunt a souguer e wëssenschaftleche Bericht verfaasst, deen amverëffentlecht gouf.D'Suite vu senger Eegen-Therapie: Eng bakteriell Infektioun am Aarm, respektiv en Abzess, deen un der grousser, rouder Schwellung och net z'iwwersinn ass.