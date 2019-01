Ëmmer méi dacks héiert ee vu schroen Accidenter mat esou Akkuen, déi kënnen explodéieren oder einfach esou ufänke mat brennen.

Goufen et viru 15 Joer bal nëmme Bläi-Akkuen, ginn et haut iwwer 50 verschidde Batteriesystemer um Marché. An déi hu sech esou séier entwéckelt, dass ee ganz séier den Iwwerbléck verléiert. Lithium-Akkue sinn d'Energiequell fir eng gigantesch Zuel Apparater an eiser Ëmwelt.

Handyen, Tablette, Staubsauger a Fernbedienungen si just e puer Beispiller. Am Joer 2017 sinn iwwer 5 Milliarde Lithiumbatterie verkaaft ginn. Fir den Heinz-Günter Jakoby, dee schonn zanter iwwer 20 Joer als Brandermëttler enquêtéieren, huet sech d’Zuel vun esou Problemer mat Lithium-Akkuen an deene leschte Joer ëmmer weider no uewen entwéckelt.

Esou Akkue si virun allem dowéinst geféierlech, well et am Akku selwer e Kuerze ka ginn. An dat mierkt een am Ufank net. Virun allem béi Spillsaachen fir Kanner, kéint dat e Problem ginn.

Am Akku selwer ginn et dënn Schichte vu Lithium, dat ass de Pluspol vum Akku. De Minuspol ass meeschtens en anert Metall. Getrennt ginn déi zwee Pole vun enger hoerdënner Plastiksschicht. Bei enger Iwwerhëtzung oder engem staarken Impakt, kann déi Schicht futti goen. De Pluspol kritt elo eng direkt Verbindung mam Minuspol vun der Batterie. D’Energie am Akku fléisst elo onkontrolléiert an et gëtt e Kuerzen. Virun allem Akkuen an elektroneschen Zigaretten, Elektrovëloen a Kamerae kennen eng Gefor sinn. Hei ass nämlech d’Energie déi dra stécht vill méi héich, wéi bei ale Bläiakkuen. Gëtt déi Energie onkontrolléiert fräigesat, well d'Batterie falsch geluede ginn ass oder futti ass, da kéint et ganz séier e Féier ginn.

Bei der Superdreckskëscht ass een sech deem Problem och scho méi laang bewosst. Fir de Klaus Schu, Direkter vum Logistikzenter vun der Superdreckskëscht ass et wichteg, zu all Zäit d’Sécherheet vum Betrib an de Mataarbechter ze garantéieren. Dowéinst ginn d’Akkue speziell traitéiert an och stockéiert. Franséisch Experte ginn dervun aus, dass a 4 Prozent vun de Bränn de Lithium-Akku dru schold war. De Prozentsaz ass awer an deene leschte Joren ëmmer weider zeréckgaangen.



Trotzdeem ass d'Gefor, déi vun den Akkuen ausgeet, de Moment nach méi héich, wéi bei deenen albekannte Saier-Batterien. An e pur Joer wäert awer och déi Technik sech esou wäit entwéckelt hunn, dass alleguer d'Problemer geléist ginn, well bal all Woch kommen néi a verbessert Modeller vu Lithiumbatterie mat néien a bessere Sécherheetssystemer op de Marché.

Dowéinst ass et och wichteg, dass een als Consommateur keng bëlleg Akkuen aus China keeft, déi sinn dacks net op deem leschte Stand vun der Technik.