Ob der sich no der schäerfster Currywurscht vum Land (23.01.2019) Déi schäerfste Currywurscht am Land zerwéiere, eegenen Aussoen no, zwee jonk Entrepreneuren zu Miersch.

Déi schäerfste Currywurscht am Land zerwéiere nämlech, eegenen Aussoen no, zwee jonk Entrepreneuren zu Miersch. Si hunn d'Currywurschtbud "Extrawurscht" an d’Liewe geruff wou et Zosen an de Kategorien "Hot", "Extra Hot" a souguer nach méi schaarf kritt.

D‘Schäerft gëtt an der Eenheet Scoville gemooss. Déi schaarf Zosen aus dem Supermarché hunn tëschent 2.500 an 8.000 Scoville. Eng Habanero-Chili kënnt schonn op maximal 500.000 Scoville. Déi schäerfsten natierlech Chilli ass dem Sebastian no d’Carolina Reaper. Déi huet ëm déi 2.200.000 Scoville.



© RTL Archiv

De Matthias an de Sebastian kenne sech schonn zënter Lycéeszäiten. Duerno hu si verschidde Karriären ageschloen. Eréischt e puer Joer méi spéit hunn déi zwee e "Quereinstieg" gewot.

Mir hunn am Tëleesreportage getest wat déi extrem Schäerft mat engem mécht a mir hunn ons getraut se bal all ze schmaachen.