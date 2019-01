Do huet jo och de Lëtzebuerger Claude Paulus matgespillt. Mat no nëmme 6 Episoden huet RTL2 de Stecker gezunn an d'Soap aus dem Programm geholl.

© RTL2

Live! Planet People (18.01.2019) D'Anne Faber reest mat hirer "Anne's Kitchen" duerch Asien. Den Acteur Claude Paulus ass an der RTL2-Castingsoap "Chartbreaker" ze gesinn.

De Format hat just 3 Prozent Maartundeel bei de 14 bis 49 Joer Alen, also ronn 200.000 Spectateuren ... an dat war net genuch.De Claude Paulus, deen zënter 11 Joer an Däitschland lieft an do ënnert anerem als Fotomodel a Schauspiller schafft, war no enge sëlleche méi klenge Rolle vun RTL2 fir d'Casting-Soap "Chartbreaker" engagéiert ginn. Hien huet do de strenge Jurymember Louis Lambert gespillt.De leschte Freideg war de Claude Paulus Invité am Live! op der Tëlee.