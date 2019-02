Et ass nees esou wäit. Et heescht erëm "Mir hunn 100 Leit gefrot". Déi nei Episode vum Famillenduell fänken un.

Vum 26. Februar u ginn déi nei Episode vum Famillenduell op RTL Télé Lëtzebuerg gewisen. Esou eng Spillshow ze produzéieren, bedeit vill Aarbecht hannert de Kulissen.

All Famill gëtt vun engem Coach betreit. Hien erkläert d’Reegelen, versicht de Kandidaten d’Opreegung ze huelen a si ze motivéieren. Mä och de Moderator Dan Spogen, d’Technik an d’Regie musse sech optimal fir all Opzeechnung virbereeden.



Mir ware bei den Opname vun den neien Episode vum Famillenduell dobäi a kruten een exklusiven Abléck hannert d'Kulisse vun der Spillshow.