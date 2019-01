© RTL Télé Lëtzebuerg

D’Inviteeën am Live! Planet People vun haut liewen a schaffen normalerweis am Ausland.



D’Annick Weber beispillsweis schafft als Freelance-Reesjournalistin. Si schreift Reportage fir de Magazin vun enger grousser Hotelschaine, oder huet während 8 Méint am Mexiko gelieft, fir do un engem Reesguide ze schaffen.



Den Iddar Boukhcha studéiert net nëmmen a Frankräich, hie wëllt seng Lëtzebuerger Heemescht och do méi bekannt maachen. Hien ass Chroniqueur am Stéphane Bern senger Emissioun “Bon baisers d’Europe” op France2, wou déi europäesch Länner op eng sympathesch Manéier virgestallt ginn.



Den Edouard Paquet ass deene Meeschte vu sengem Kanal op RTLYou bekannt. Mä de Filmstudent schafft och u méi sérieue Sujeten, beispillsweis war hien fir e Filmprojet an engem südafrikaneschen Township, en Openthalt, deen hie staark markéiert huet.