© RTL Archivbild

Wéi d'Beamten op der Onglécksplaz ukomm ass, haten d'Chaufferen, e Mann vu 70 Joer an am anere Auto eng Fra vun 53 Joer, béid Ween schonn op d'Säit gestallt. D'Beamten kruten ausgesot, dass béid Luuchten op der Kräizung aus nach ongekläerte Grënn net gaang sinn. Deemno gëlle do déi normal Virfaart-Reegelen, déi hat de 70 Joer ale Mann awer net respektéiert.De Mann war net eleng am Auto. D'Koppel konnt och net eendeiteg aussoen, wien dann elo hannert dem Steier souz. D'Police huet nach emol méi däitlech nogefrot, mam Resultat, dass si zouginn hunn, dass wärend dem Fuere "Spaass" mateneen. Déi 34 Joer al Partnerin vum Mann souz zum Zäitpunkt vum Accident op sengem Schouss. D'Steieren, d'Schalten an op d'Pedallen trëppelen haten déi 2 sech gedeelt.Allebéid haten och nach kee Führerschäin.