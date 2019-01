Den 59 Joer alen Amerikaner mécht schonn zënter 16 Joer Skulpturen aus Schnéi an Äis, bis hien dunn op Iddi komm ass, och Instrumenter aus dëse méi ongewéinleche Materialien ze maachen. Mëttlerweil ass hien zesumme mat anere schonn zu engem richtegen "Äis-Orchester" ginn."Bei der Hierstellung besteet de grousse Risiko, dass d'Instrumenter futtiginn an a vill eenzel Stécker zerbriechen, mä och d’Temperature spillen eng grouss Roll, well ass et ze waarm, schmëlzt dat Ganzt", huet den Artist der Noriichtenagence AFP verzielt. "De Virdeel um Äis a Schnéi ass awer, dass een es sou vill kréie ka wéi ee wëll. An dobäi ass et gratis."Fir seng Instrumenter dann zesummenzebauen, hëlt den 59 Joer alen Museker Formen, an déi hien da seng Schnéi-Äis-Mëschung fëllt.Esou huet den Tim Linhart schonn eng Rëtsch Instrumenter gebaut, vu Geie bis hin zu Xylophonen, souguer Kontrabäss ware schonn dobäi. Dat Ganzt dauert 5 bis 6 Deeg fir eng Gei, bis hin zu e puer Méint fir e Kontrabass.Viru Kuerzem huet hien dann och zesumme mat anere Museker e Concert an den italieneschen Alpe ginn. Hei souz de Public an engem Iglu ganz aus Äis an duerft dem Klang vun der "Äis-Musek" nolauschteren ...