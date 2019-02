Net schlecht gestaunt hu Bauaarbechter am US Bundesstaat Florida, déi an enger Strooss ee Lach wollte flécken.

Ënnert dësem Lach war nämlech een Tunnel, dee wahrscheinlech fir ee geplangten Bankiwwerfall gegruewe gi war. Dat huet den FBI elo bekannt ginn.



Den Tunnel war ronn 45 Meter laang an huet direkt an d'Filial vun der Chase Bank an der Stad Pembroke Pines gefouert, ronn 30 Kilometer nërdlech vu Miami. Den Tunnel war sou enk, dass ee just um Bauch konnt doduerch krauchen.