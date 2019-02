© Pixabay

E puer Critère muss een allerdéngs erfëllen, wann een am britesche Kinnekshaus wëll schaffen, mol ofgesinn, dass et de Moment am Kader vun de Brexit-Gespréicher wuel éischter onsécher Zäite sinn, grad do eng Plaz unzehuelen.Erfarung an der Bewiertung ass zum Beispill vu Virdeel, awer net onbedéngt noutwenneg, heescht an der Job-Beschreiwung vum "Trainee Butler". Méi wichteg sinn eng proaktiv Erugoensweis an d'Fäegkeet nei Aufgaben ze meeschteren. Am Team schaffen, en extraordinären Zerwiss liwweren an hëllefsbereet sinn, sinn erwënschte Charaktereegenschaften. Sämtlech Persounen, déi um Job interesséiert sinn, sollen donieft extrem héiflech sinn an eng frëndlech an zougänglech Aarbechtsmanéier opweisen.Zu den Aufgabe gehéiert, déi offiziell Mëttegiessen ze zerwéieren, awer och op Receptiounen an Staatsakten disponibel ze sinn. De Gäscht en aussergewéinlechen Openthalt ze bidden, wier déi iewescht Prioritéit. De Kandidat géing dobäi an engem erfuerenen Team zu engem "allgemenge Bewiertungsexpert" ausgebilt ginn an dobäi "besonnesch professionell Fäegkeete" léieren.A Punkto Pai, dierf ee sech awer net all ze grouss Hoffnunge maachen, déi fält bei all de Critèren dann awer méi moer aus: 19.935 Pond d'Joer, dat sinn ëmgerechent ronn 22.797 Euro. Wie sech dovun net ofschrecke léisst, huet bis de 17. Februar Zäit beim britesche Kinnekshaus fir de CDI ze postuléieren.