Wéi et vum Buergermeeschter vu Venedeg heescht, sollen Touristen, déi fir een Dag an d'Stad kommen, 3 Euro Entrée bezuelen. Vum nächste Joer un soll dëse Beitrag op 6 Euro klammen a kann op 10 Euro gehuewe ginn, deemno wéi vill Touriste kommen.



Touristen, déi an Hoteller an der Stad selwer logéiert sinn, brauchen dësen Entrée net ze bezuelen. Si musse scho souwisou eng Taxe bezuelen. De Buergermeeschter vu Venedeg weist drop hin, dass een duerch dës Mesure déi historesch Stad wéilt an der Rei a propper halen. Et misst een der ganzer Welt erzielen, wéi schwéier ass et ass sou eng besonnesch Plaz ze geréieren.



Venedeg kämpft zanter Joren géint déi vill Touristen a probéiert ëmmer nees mat verschiddene Strategien d'Massen ënner Kontroll ze halen.